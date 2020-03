0 Facebook Il racconto di una paziente con Coronavirus: “Ho 43 anni, ero sana, ho combattuto con la morte” Cronaca 15 Marzo 2020 19:29 Di redazione 2'

E’ stata una delle prime persone a contrarre il Coronavirus nella provincia di Avellino, ad Ariano Irpino e ha deciso di raccontare la sua testimonianza di persona quasi guarita al giornale locale, Città di Ariano.

Medico veterinario, la dottoressa Daniela De Rosa, ha condiviso in un racconto video la sua esperienza, dal contagio fino al ricovero, spiegando com’è stato difficile per lei e tutta la sua famiglia questo momento. Come prima cosa la donna, ancora dal letto di ospedale, ha voluto fare dei ringraziamenti, cominciando con il sindaco e con i componenti della Protezione Civile. “Si sono mobilitati per aiutare me e la mia famiglia a superare questa situazione”.

“E’ doveroso per me ringraziare il personale del reparto di Pneumologia dell’ospedale Rummo di Benevento, i miei angeli custodi (…) Sono chiusa in isolamento in una camera di ospedale da così tanti giorni che non li conto più (…) Il Coronavirus mi ha provocato una grave polmonite, ho 43 anni, prima di questo episodio godevo di ottima salute, all’improvviso mi sono trovata attaccata a questo respiratore a combattere con la morte e con il COVID-19, questa è stata dopo la morte di mio padre l’esperienza più brutta della mia vita. Ho combattuto per poter tornare dalle mie bimbe, dalla mia famiglia, oggi dopo il primo tampone negativo ho tirato un leggerissimo sospiro di sollievo, perché sto vincendo la mia battaglia (…)”.

La testimonianza completa di Daniela De Rosa per Città di Ariano