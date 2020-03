0 Facebook Emergenza Coronavirus, De Luca chiarisce: “Non è consentito sport all’aria aperta”. Nuovo documento Cronaca 14 Marzo 2020 15:36 Di redazione 1'

Vincenzo De Luca ha chiarito con un nuovo documento l’ ordinanza emessa venerdì. Il governatore della Regione Campania ha dovuto inserire una specifica per sottolineare come l’attività sportiva o ludico ricreativa all’aperto, non è compatibile con il documento n.15 del 13 marzo.

Non è consentito sport all’aria aperta in Campania

Si legge: “L’attività sportiva, ludica o ricreativa all’aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico non è compatibile con il contenuto dell’Ordinanza n.15 del 13 marzo 2020”.

Questo è quanto si legge in un ‘chiarimento’ all’ordinanza regionale emessa ieri e che prevede norme restrittive per la gestione dell’emergenza Coronavirus. Un’altra precisazione è relativa ai locali: “Non e’ consentito in locali pubblici e/o aperti al pubblico svolgere eventi quali riunioni per fini ricreativi e/o sportivi e feste”. “La situazione impone di adottare misure idonee ad evitare il più possibile episodi ed occasioni di contagio”, si legge nel chiarimento n.6 pubblicato sul sito della Regione Campania.

