Dopo l’annuncio, in tanti si stanno chiedendo come sta Giuliana De Sio dopo aver contratto il Coronavirus. L’attrice napoletana ha raccontato di essere ricoverata all’Istituto Spallanzani di Roma e di aver trovato soltanto adesso la forza per raccontare quello che l’è accaduto.

Come sta Giuliana De Sio

L’attrice nel suo lungo post ha spiegato di aver contratto il Coronavirus e una polmonite seria. Adesso, però, è riuscita a sconfiggere il virus, dalle analisi, stando a quanto lei stessa spiega, l’ha debellato. E’ stata sottoposta, infatti, a tre tamponi e tutti hanno dato esito negativo, segno che sta guarendo.

Giuliana De Sio ricoverata all’Istituto Spallanzani di Roma

L’attrice resta comunque ricoverata allo Spallanzani di Roma per precauzione e soprattutto perché potrebbe contagiare altre persone. La De Sio ha detto che sta attraversano un momento di forte dolore, si sente abbandonata e vorrebbe uscire. Tante le attestazioni d’affetto da parte dei suoi numerosi fan, in molti la stanno invitando a resistere e a farsi forza.