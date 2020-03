0 Facebook Napoli, anziano non riesce a fare la spesa: carabinieri lo aiutano, la storia che commuove tutti Cronaca 14 Marzo 2020 13:53 Di redazione 1'

Arriva da Napoli, nello specifico dal quartiere Pallonetto, una storia che ha commosso i cittadini e il popolo del web. Un anziano signore, 87 anni, solo in casa non riusciva a fare la spesa online. Non potendo uscire a causa di problemi di deambulazione, ha chiesto aiuto ai carabinieri.

I militari, attivi per i controlli sul territorio per verificare il rispetto delle norme imposte dal Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, sono sempre pronti ad accogliere le richieste d’aiuto dei cittadini. E così è stato per l’ottantasettenne del Pallonetto, che ha chiamato i militari per ricevere assistenza. Gli uomini dell’Arma hanno immediatamente chiesto al signore cosa gli servisse e lui ha spiegato loro la situazione.

Non riusciva a prenotare la spesa online. I carabinieri della stazione di Chiaia hanno contattato l’anziano ed effettuato l’ordine via web di quanto richiesto dall’uomo in difficoltà. La spesa è stata, poi, consegnata da un carabiniere all’uomo. La storia è diventata virale sul web, in tanti sono rimasti colpiti dall’episodio.