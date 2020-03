0 Facebook Emergenza Coronavirus, contagiata una docente del Vesuviano: già in quarantena Cronaca 14 Marzo 2020 15:21 Di redazione 2'

Altro caso di contagio da Coronavirus a San Giorgio a Cremano. Dopo il ristoratore di 55 anni, si apprende che anche una docente del comune nel Vesuviano è risultata positiva al tampone.

La donna era già da giorni in quarantena in ospedale, non è necessario il trasferimento in ospedale considerate le sue condizioni di salute, che sono tutto sommato buone. A comunicare la notizia è stato il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno.

Il messaggio del sindaco di San Giorgio a Cremano ai cittadini

Su Facebook ha scritto: ”Le autorità stanno già’ provvedendo ad informare tutte le persone che negli ultimi quattordici giorni possano essere state a contatto con lei, al fine di metterle in quarantena. Sapevamo che i contagi sarebbero aumentati, sappiamo che la situazione non si risolverà nel giro di pochi giorni, ma dobbiamo essere tutti pronti a fare la nostra parte per limitare l’emergenza”.

Il primo cittadino ha poi invitato la cittadinanza a seguire quanto chiesto da Vincenzo De Luca, ovvero restare a casa: ”Gironzolare per la città è reato. Ieri la Polizia Municipale, che ringrazio per l’enorme lavoro svolto, ha denunciato una persona, altre due stamattina, mentre oggi pomeriggio saranno ulteriormente intensificati i controlli”.