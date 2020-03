0 Facebook Coronavirus in Campania, muore uomo di 72 anni a Torre del Greco: comunicazione del sindaco Cronaca 14 Marzo 2020 18:00 Di redazione 1'

Primo decesso per Coronavirus a Torre del Greco. Si tratta di un uomo di 72 anni che era già ricoverato da diversi giorni in ospedale. Nel comune del Vesuviano ad oggi sono stati registrati 16 casi.

A comunicarlo è il Centro operativo comunale riunito in seduta permanente nella sala giunta di Palazzo Baronale. In una nota si legge che il centro: ”Ha da poco ricevuto la notizia del decesso di uno dei 16 cittadini risultati positivi al contagio da Covid-19”.

Chi è la vittima

Si tratta di V.I., queste le iniziali dell’uomo, 72 anni, già ricoverato da alcuni giorni in ospedale. ”Non avrei mai voluto dare una tale notizia – dichiara il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba – Le nostre unita’ di assistenza sociale si sono, immediatamente, messe in contatto con la famiglia e siamo in costante aggiornamento. Il mio personale cordoglio ai parenti tutti ai quali mi unisco in deferente commozione”.