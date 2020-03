0 Facebook Napoli risponde all’invito a donare il sangue, in centinaia al Cardarelli sulle note di “Abbracciame” Napoli Città 14 Marzo 2020 18:12 Di redazione 2'

E’ bastato l’appello di Vincenzo De Luca e di molti medici napoletani per mobilitare i cittadini in questo momento di difficoltà. Il presidente della Regione Campania aveva spiegato che a causa della paura erano calate le donazioni di sangue negli ospedali, un calo che avrebbe potuto comportare diversi problemi all’intero sistema sanitario.

I napoletani si mobilitano per donare il sangue in questo momento di emergenza

I napoletani si sono mobilitati subito e in centinaia si stanno recando a donare nelle varie strutture preposte a Napoli. Nella giornata di oggi in moltissimi sono andati al centro trasfusionale dell’ospedale Cardarelli di Napoli per donare. Ed è qui che si è vissuta un’atmosfera unica, donatori, medici e infermieri hanno intonato assieme la canzone “Abbracciame” di Andrea Sannino, divenuta ormai la colonna sonora dell’isolamento per l’emergenza Coronavirus a Napoli.

Questa canzone, infatti, è stata cantata in diversi flash mob che sono partiti nelle varie zone della città, un modo per sentirsi tutti più vicini nonostante la lontananza. Sannino, emozionato per l’utilizzo della sua canzone non si aspettava una simile mobilitazione: “Non ci sono più parole, solo lacrime di gioia e di speranza. Un applauso a questi angeli in corsia e a questa gente che nel donare il sangue sono ufficialmente ‘donatori d’amore’. Non avrei mai immaginato che ‘Abbracciame’ riuscisse a essere cosi’ importante. Viva la vita”.

Ecco il video di quel momento (credits to terrydigennaropop)