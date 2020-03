0 Facebook Coronavirus in Campania: salgono a 284 i casi positivi, 5 guariti e 2 deceduti Cronaca 13 Marzo 2020 23:31 Di Antonella Bianco 1'

In Campania sono 334 i casi risultati positivi al test per il coronavirus Covid-19. Le persone guarite sono 5, quelle decedute 2. A darne nota la task force regionale. L’Unita’ di Crisi della Regione specifica che nella giornata sono stati esaminati 167 tamponi al centro di riferimento dell’ospedale Cotugno di Napoli: 40 di questi sono risultati positivi.

Sempre oggi sono stati analizzati: 49 tamponi dall’ospedale San Giovanni e Ruggi di Salerno, di cui 9 risultati positivi e 14 tamponi dall’ospedale Moscati di Avellino, di cui uno risultato positivo. Per tutti questi 50, come per gli altri fino ad oggi esaminati, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto superiore di sanita’.