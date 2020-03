0 Facebook Coronavirus in Campania, fino alle 14 numero contagi fermo a 272: si attende la conferma per 7 casi Cronaca 14 Marzo 2020 17:35 Di redazione 1'

Alle 14 di oggi il dato di contagiati in Campania è rimasto inalterato rispetto al numero già comunicato nella serata di venerdì dalla Protezione Civile.

Il numero di contagi da Coronavirus in Campania

L’Unita’ di Crisi della Regione Campania ha conteggiato, incrociando dati provenienti alle 14 di oggi da Centri di Elaborazione tamponi e Asl di appartenenza, un numero complessivo di positivi a Coronavirus pari a 272.

A Napoli e provincia, i casi sono 171; nel Casertano, 41; nel Salernitano, 31; nell’Avellinese, 19; nel Beneventano 3. Altri sette positivi sono in Campania ma dipendono da Asl fuori regione o ancora da individuare. L’ha comunicato Vincenzo De Luca in un post sulla sua pagina, che mostra lo stesso grafico mostrato nella serata di venerdì, dunque, fino alle 14 non c’è stato alcun tampone positivo.

Il post di Vincenzo De Luca