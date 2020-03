0 Facebook Contagi in Italia da Coronavirus salgono a 17.660, 14.955 il numero dei malati: aumentano i decessi Cronaca 14 Marzo 2020 10:24 Di redazione 1'

Aumenta ancora il bilancio dei contagi in Italia da Coronavirus, così come il numero dei decessi. A renderlo noto è stato il Dipartimento della Protezione Civile in una nota. Duecentocinquanta morti in più in un giorno

Sono 17.660 i contagiati (comprese le vittime e i guariti), 14.955 i malati (aumento di 2.116 in un giorno), 1.439 le persone guarite (181 in più).

Situazione ancora critica in Lombardia

Restano sempre alti i numeri della Lombardia: 9.820 contagiati, 890 morti, 4.435 ricoverati, 650 in terapia intensiva. Intanto è arrivato dalla Cina all’Italia un cargo della Croce Rossa con 31 tonnellate di materiali e macchinari sanitari. Oggi una delegazione di 9 medici che sono stati in prima linea nel contrastare l’emergenza del Coronavirus nel loro Paese, arriverà all’Istituto Spallanzani di Roma per dare una mano.