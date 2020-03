0 Facebook Nuova fuga da Milano, treno verso Lecce pieno di gente, Emiliano: “Chiudetevi in casa” Cronaca 14 Marzo 2020 11:04 Di redazione 2'

Nella serata di venerdì si è assistito a una nuova fuga da Milano in direzione Sud. Dopo quanto accaduto lo scorso fine settimana, lo scenario non pare essere cambiato. Numerose persone sono infatti tornate ad affollare la stazione ferroviaria di Milano, per imbarcarsi sul treno serale per Lecce (che non ha fatto altre fermate), malgrado le restrizioni agli spostamenti scattate in tutta Italia.

Centinaia di persone lasciano Milano in direzione Puglia

Dopo la sospensione dei voli nello scalo aeroportuale di Brindisi, il treno resta per molti l’unica opportunità per viaggiare verso il Meridione. A lasciare il capoluogo lombardo sono soprattutto studenti che abbandonano le sedi universitarie per raggiungere le loro famiglie e stamane sono previsti i primi arrivi.

Il messaggio di Michele Emiliano

Preoccupato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che in un lungo post su Facebook ha invitato tutti i cittadini che stanno rientrando a restare a casa: “Di nuovo ondate di pugliesi che tornano in Puglia dal nord. E con loro arrivano migliaia di possibilità di contagio in più. Avrete probabilmente esibito ai soldati alla stazioni le vostre legittime autocertificazioni sulla motivazione del vostro ritorno, spero che abbiate le mascherine e che teniate la distanza di un metro l’uno dall’altro in treno. Fatto sta che ci state portando tanti altri focolai di contagio che avremmo potuto evitare”.