Emma Marrone è tornata a parlare della sua relazione con Stefano De Martino. Conosciutisi giovanissimi tra i banchi della scuola di Amici, hanno avuto una relazione molto intensa, terminata in due step. In un primo momento il ballerino ebbe una relazione con un’altra compagna, poi tornato con la cantante pugliese la lasciò dopo un po’ e iniziò una relazione con Belen Rodriguez.

In tanti pensarono che il ballerino napoletano potesse averla tradita e c’è chi diceva che iniziò così la sua relazione con Belen Rodriguez e che Emma, quindi, era stata tradita. Sebbene la cantante pugliese non abbia confermato quest’ipotesi, dalle sue parole passate si evincerebbe che le cose siano andate proprio così. E adesso che è tornata ad affrontare la vicenda, in un’intervista per il settimanale Chi, quando parla di tsunami potrebbe riferirsi proprio a questa storia.

“Io e lui avevamo creato un pezzettino magico nel nostro privato: eravamo felici così e non avevamo bisogno di nient’altro. All’improvviso uno tsunami ha travolto tutto e tutti, e a quel punto ho temuto davvero che tutti i sacrifici che avevo fatto per la mia musica fossero cancellati da quel maledetto circo mediatico. Ho saputo custodire i miei sentimenti. Non sono mai esplosa con esternazioni di rabbia e vendetta. Con copertine studiate ‘ad hoc’. Ho abbracciato il silenzio e aspettato di capire tutto lucidamente”.