Roberta Faella scomparsa da 5 giorni con i figli, l'appello disperato del marito: "Torna da me" Cronaca 3 Marzo 2020

Sono ormai cinque giorni che Roberta Faella, giovane madre, è scomparsa da Napoli, dal quartiere Scampia, con i suoi due figli di cinque e un anno e mezzo. Il marito Carmine Falcone aveva lanciato, assieme ad altri familiari, un appello sui social per ritrovarla, ma non c’è stata nessuna segnalazione. Così la vicenda è arrivata fino al programma Chi l’ha visto, in onda su Rai 3.

Intanto, il marito accusa la famiglia di Roberta di sapere qualcosa e di non volerglielo dire. Sulla vicenda indagano i carabinieri che stanno provando a ricostruire i movimenti della donna. Carmine è disperato, ha lanciato un appello attraverso il giornale Teleclub Italia, in cui chiede a sua moglie di tornare.

L’uomo ha raccontato che la sera prima della sparizione di Roberta, avevano avuto un litigio, ma nei giorni precedenti non c’era stato nulla che lasciasse pensare alla volontà di lasciare casa sua con i bambini. Questo il racconto: “Ho inveito contro di lei, dicendole tu non sai fare la madre”. L’ultima ad averla vista è stata la suocera, che le aveva domandato se avesse litigato con Carmine. “Sono cinque giorni che sto male, non riesco a riposare, so che aveva un’amica, ma che io sappia avevano litigato (…). Ora ho i miei sospetti”. Infine l’appello ai microfoni del citato giornale: “Di ritornare, di non fare ca**ate, ci sono due bambini di mezzo, so che non li metterebbe in pericolo, ma noi siamo in uno stato d’apprensione, anche in forma anonima, una chiamata”.

E Carmine sta lanciando appelli continui, non solo sui social, ma anche alla radio, il suo desiderio è che Roberta torni al più presto a casa.