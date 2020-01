0 Facebook Emma Marrone al Festival di Sanremo dopo il tumore: “Non potrò essere più bionda” Spettacolo 30 Gennaio 2020 16:51 Di redazione 2'

Emma Marrone si prepara a tornare al Festival di Sanremo prima con il cast de Gli anni più belli, il nuovo film di Gabriele Muccino e poi per cantare un suo brano. Riscenderà le scale dell’Ariston con un look completamente rinnovato, non è più bionda ma castana.

La cantante pugliese ha raccontato al settimanale Sette il motivo di questa sua decisione. Ha spiegato che a seguito del tumore che ha avuto alle ovaie, per il quale si è dovuta sottoporre a un intervento chirurgico, i medici le hanno suggerito di non farsi più la tintura. “Dopo l’operazione subita, i medici mi hanno sconsigliato di tingermi Mi sono presa la libertà di metterli a riposo, potrei anche non tornare più bionda. L’importante è sapere che sono bionda dentro“, queste le parole della cantante.

Emma a causa del tumore aveva dovuto lasciare la scena per un po’, rinunciare ad alcuni suoi appuntamenti perché i medici le avevano detto che sarebbe dovuta stare a riposo. Così aveva comunicato ai fan che si sarebbe allontanata dalla scena, suscitando la preoccupazione dei fan, che hanno temuto per la sua salute. Per fortuna è andato tutto bene, in quel periodo la Marrone aveva ricevuto l’affetto dei suoi tanti sostenitori che la seguono da sempre.