0 Facebook Coronavirus, primo caso positivo a Palermo: è una donna di Bergamo Cronaca 25 Febbraio 2020 08:28 Di redazione 2'

Il Coronavirus arriva anche in Sud Italia. E’ risultata positiva al test la turista di Bergamo da ieri in osservazione all’ospedale Cervello di Palermo. Era giunta nel capoluogo siciliano insieme ad alcune amici e aveva accusato sintomi influenzali. Doveva essere una vacanza e si è trasformata in un incubo.

LEGGI ANCHE: CORONAVIRUS A NAPOLI, SINDACO SMENTISCE TUTTI I CONTAGI

Alloggiava in un hotel in città, adesso il tampone risultato positivo sarà inviato all’Istituto Spallanzani di Roma per ulteriori verifiche. Con lei c’era anche il marito a cui è stato effettuato il tampone. A comunicare l’esito del test è stato il presidente della Regione, Nello Musumeci: “Abbiamo un sospetto caso positivo che è risultato tale dall’esame del tampone faringeo. Si tratta di una donna di origine bergamasca, presente in Sicilia assieme ad una comitiva turistica, arrivata a Palermo prima dell’inizio della emergenza in Lombardia. Il campione esaminato al Policlinico di Palermo – ha aggiunto il governatore – verrà immediatamente inviato allo Spallanzani per ulteriori verifiche. La signora, che è stata posta in isolamento al reparto di malattie infettive dell’Ospedale Cervello, è pienamente cosciente e mi è stato riferito che non presenta particolari condizioni di malessere. Ringrazio tutti gli operatori perché la macchina sanitaria regionale si e’ mossa con prontezza ed ha dimostrato di essere pienamente allertata. Al termine degli accertamenti daremo tutte le informazioni necessarie”.

LEGGI ANCHE: SETTIMA VITTIMA IN ITALIA

Attivato il protocollo di sicurezza, si stanno ricostruendo gli ultimi movimenti e si procederà a igienizzare l’albergo in cui alloggiava. Dopo il risultato positivo, come ha spiegato la Regione, sono stati isolati: “Tutti coloro che hanno avuto contatti ravvicinati con la coppia, ai quali è stato nella notte prelevato un campione salivare mediante tampone faringeo”. “Abbiamo immediatamente informato – dice il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci – la task force nazionale e l’Istituto Superiore di Sanità per concordare le procedure da adottare. Siamo impegnati dalla notte a mettere in atto le procedure previste, che sono state immediatamente eseguite grazie al lavoro di questi giorni”. Musumeci è in stretto contatto col sindaco di Palermo Leoluca Orlando e con il prefetto Antonella De Miro. Intanto, è arrivato l’esito del tampone effettuato sul marito della paziente ed è risultato negativo.