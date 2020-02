0 Facebook Coronavirus, è psicosi a Napoli e provincia: supermercati presi d’assalto, scaffali vuoti Napoli Città 24 Febbraio 2020 19:51 Di redazione 2'

La psicosi del Coronvirus è arrivata anche a Napoli. Sebbene, fino ad ora, tutti i sospetti contagi in Campania si siano rivelati negativi, anche qui è arrivata la paura. Mentre il numero delle vittime in Italia è arrivato a sei, tutti pazienti anziani con un quadro clinico complesso e, il numero di contagi confermati è salito a 229, i supermercati sono stati presi d’assalto. Inizialmente sembrava che fosse un fenomeno circoscritto solo alle regioni del nord Italia, ma anche nel capoluogo campano e provincia, c’è stata la corsa alla spesa.

Come dimostrano le foto da noi pubblicate, i supermercati nel pieno centro di Napoli sono stati presi d’assalto, in tanti si sono catapultati a fare la scorta di generi alimentari, nello specifico pasta, legumi ed alimenti in scatola. Le immagini pubblicate nell’articolo sono del Sole 365 al corso Vittorio Emanuele, ma segnalazioni di scaffali vuoti arrivano da tutta la città e provincia.

Sono bastati due giorni perché il panico si diffondesse anche a Napoli. Dopo i prezzi dei disinfettanti alle stelle, adesso c’è la corsa a fare scorta di generi alimentari. Una psicosi che potrebbe essere dettata dalla paura dell’aumento dei prezzi, con la crescita della domanda, c’è chi prova a speculare. Sicuramente non è il caso delle grandi catene di supermercati, ma la folle corsa a fare la spesa e le immagini degli scaffali svuotati, quasi come se fossero arrivate le cavallette, alimenta ancora di più l’ansia tra la popolazione. Proprio oggi il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in una conferenza stampa aveva invitato i cittadini a non cedere agli allarmismi.