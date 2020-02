0 Facebook Coronavirus, c’è una sesta vittima a Crema: “Paziente oncologica” Cronaca 24 Febbraio 2020 15:03 Di redazione 1'

Aumenta il bilancio delle vittime da Coronavirus in Italia. E’ morta una sesta paziente agli Spedali di Brescia, originaria di Crema, era stata trasferita presso la struttura bresciana, dopo che gli era stato diagnosticato il Coronavirus.

Si tratta di una paziente oncologica, con un quadro clinico, dunque, già compromesso. Stesso discorso vale per le altre cinque vittime. I contagiati, intanto, sono saliti a 229, tutti circoscritti nelle regioni dove si sono sviluppati i due focolai. A riferirlo è Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile.

La rapida diffusione del Coronavirus in Italia fa raggiungere un primato triste al nostro paese, che diventa terzo in classifica mondiale per il numero di contagi, superando anche il Giappone.