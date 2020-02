0 Facebook Carmine morto a 29 anni in un incidente, le parole della sorella gemella: “Come faccio?” Cronaca 25 Febbraio 2020 08:14 Di redazione 2'

Era originario di San Giuseppe Vesuviano Carmine Boccia, il giovane di 29 anni deceduto alle prime luci dell’alba di domenica mattina in un terribile incidente a San Gennarello di Ottaviano. E’ deceduto sul colpo, quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

La sua morte ha sconvolto l’intera comunità di San Giuseppe Vesuviano, in tantissimi stanno scrivendo messaggi sui social per ricordare Carmine, il ragazzo dall’animo buone, come lo descrivono in molti. La vittima aveva una sorella gemella, Angela, che aspetta un bambino. La giovane è distrutta dal dolore, ancora non riesce a credere che la sua metà sia andata via pr sempre.

Sui social Angela ha scritto un lungo messaggio, uno sfogo per salutare il fratello morto così tragicamente: “Non ci posso credere che non ci sei più. Io e te eravamo una cosa sola, come faccio senza il mio gemello, come faccio a vivere senza te. Ti sei portata una parte di me insieme a te… sono qui sveglia, sto aspettando che arrivi, il campanello non suona. Cuore mio, perché? Fra quattro mesi saresti diventato zio, io come faccio senza te, che vita è senza te, riposa in pace cuore mio. Lo sai che io ti sento dentro me, solo tu puoi capire”.