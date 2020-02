0 Facebook Presunti casi di Coronavirus a Napoli, tutti i test sono negativi: la comunicazione del sindaco News 24 Febbraio 2020 21:31 Di redazione 2'

Luigi De Magistris smentisce possibili contagi da Coronavirus a Napoli. Il sindaco ha comunicato attraverso un post su Facebook che tutti i tamponi effettuati sono risultati negativi.

Il primo cittadino, nello specifico, si riferisce alle varie notizie circolate su due presunti contagi di persone che hanno partecipato alla Maratona tenutasi nella giornata di domenica sul lungomare di Napoli. Nel post si legge:

“Anche oggi abbiamo seguito a livello locale la questione coronavirus. Stamattina, con modalità tali da generare panico e procurato allarme, alcuni media locali diffondevano la notizia che due partecipanti alla maratona di NAPOLI sarebbero contagiati dal coronavirus. Falso!!! Uno dei due interessati non aveva mai partecipato alla maratona ed un altro si era sentito male a maratona iniziata. Entrambi sono risultati negativi al test. Siamo stufi di questo sciacallaggio sulla pelle delle persone solo per ottenere più click!”.

De Magistris ha poi aggiunto: “Inoltre, domani si terrà un concorso del Formez al Palapartenope di NAPOLI. Anche in questo caso ci siamo mossi subito in stretto contatto con il Formez, con le autorità sanitarie locali e le altre autorità competenti. Abbiamo ricostruito le residenze dei partecipanti verificando che nessuno venisse dalla zona rossa interessata dal contagio. Non solo. Abbiamo voluto che i partecipanti presentassero un’autocertificazione nella quale escludono di essersi recati nella zona rossa (ricordo che le dichiarazioni mendaci sono punite con l’arresto)”.