Alessandra Maronelli, morta a 32 anni dopo il parto, il messaggio del marito e i commenti di dolore Cronaca 25 Febbraio 2020 17:23

Dopo Rosa Andolfi, un’altra giovane madre perde la vita in Campania dopo il parto. Si tratta di Alessandra Maronelli, deceduta a 32 anni dopo aver dato alla luce una bambina. La tragedia è avvenuta presso la clinica Maria Rosaria di Pompei questo martedì mattina.

Immediato il sequestro delle cartelle cliniche da parte dei carabinieri e del magistrato di turno che sono giunti sul posto. Le cause del decesso potrebbero essere legate a complicanze sopraggiunte dopo il parto, ma sarà l’autopsia, che potrebbe essere richiesta dal pm, a chiarire cosa sia accaduto. La vittima era originaria di Torre Annunziata e non appena si è diffusa la notizia della terribile scomparsa di Alessandra, in moltissimi hanno scritto messaggi di cordoglio.

E’ un grande dolore leggere il messaggio del marito di Alessandra, in cui dal suo profilo annunciava con gioia la nascita della bambina nella tarda mattinata, quando probabilmente ancora non era avvenuta la tragedia. Dopo poco sotto quel post, sono iniziati a comparire messaggi di chi gli chiedeva cosa fosse accaduto e se fosse vera la notizia della morte della moglie. Poi, dopo che la notizia è stata resa nota, sono arrivate le parole di dolore e le condoglianze da parte di chi ha espresso tutta la sua vicinanza in un momento di tanto dolore. “Devi farti forza anche per i tuoi tre figli”, questi e tanti altri i commenti. Alessandra e il marito, prima della nuova arrivata, avevano già due figli, oggi tutti orfani di madre.