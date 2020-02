0 Facebook Rosa, morta a 29 anni dopo il parto: un’infanzia difficile, morta la madre e abbandonata dal padre News 22 Febbraio 2020 13:31 Di redazione 2'

La storia di Rosa Andolfi ha sconvolto l’intera città di Napoli. La storia di una giovane madre morte a 29 anni dopo aver dato alla luce il suo bambino, non può che creare un’immensa tristezza, non solo per i suoi cari, per gli amici e per chi la conosceva, ma anche per le tante persone che hanno seguito questa triste vicenda.

Rosa desiderava più di ogni altra cosa costruire una famiglia, già madre di un bambino di 6 anni, aspettava un altro piccolo, che è nato e sta bene. Voleva avere una famiglia, che da quando era bambina gli era stata levata. Secondo quanto appreso da Vocedinapoli.it, rimasta orfana di madre a 14 anni, con il fratello pare siano stati abbandonati anche dal padre.

Per fortuna, come spesso avviene, quella di Rosa e il fratello era una famiglia allargata, uno zio si è preso cura di loro, uno zio che la giovane madre chiamava “papà”, perché come un padre si era presa cura di lei e come un nonno lo aveva fatto per suo figlio di sei anni e lo farà per il piccolo appena nato. Chiunque conoscesse Rosa, la descrive come una madre adorabile, attendeva con ansia di conoscere il nuovo arrivato, ma purtroppo il destino con lei è stata crudele.

Credeva nella famiglia e nel fatto che il vero amore di una donna fosse quello per i figli. Questo è quanto si legge da un ultimo post pubblicato da Rosa pochi giorni prima della sua morte. Una morte che è in attesa di risposte, la famiglia vuole sapere cosa sia accaduto a Rosa, perché è stato deciso di operarla, nonostante fosse stata ricoverata e sottoposta a una cura per le sue patologie respiratorie. I risultati dell’esame autoptico faranno chiarezza su questa terribile vicenda.