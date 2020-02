0 Facebook Donna aggredita a Chiaia, chiuso un baretto. Il gestore: “Io non ero neanche presente” La denuncia è stata fatta per mancata assistenza e intimazione a non denunciare i fatti. VocediNapoli.it ha contattato il gestore Cronaca 25 Febbraio 2020 17:01 Di Andrea Aversa 2'

Una vicenda avvenuta lo scorso gennaio e culminata in una forte sanzione nei confronti del gestore del locale dove questa è avvenuta. Siamo a Chiaia, cuore pulsante della movida cittadina. Siamo nel quadrilatero conosciuto come I Baretti.

In vicoletto Belledonne a Chiaia c’è il Milly’s un piccolo locale spesso affollato dai giovanissimi. È qui che sono accaduti i fatti in questione. Il baretto, in seguito alla denuncia fatta dalla vittima alla Polizia, è stato chiuso per cinque giorni dalla Questura.

VocediNapoli.it ha contattato il gestore Roberto Galdieri che ha dichiarato: “Il giorno dell’aggressione io non c’ero. Ero a casa con la febbre. È intervenuta la mia ragazza ma su come sono andati i fatti nutro ancora dei dubbi. All’esterno del mio locale è avvenuto un primo litigio, poi l’aggressione fisica è maturata altrove. Non presenterò ricorso perché mi conviene più aspettare di riaprire il locale piuttosto che attendere i tempi della giustizia. Sono ancora curioso di sapere quali indagini sono state fatte prima di giungere a questo provvedimento“.

IL COMUNICATO DELLA QUESTURA –

Il Questore di Napoli, su proposta del commissariato San Ferdinando, ha disposto la sospensione per cinque giorni dell’attività di un bar in vicoletto Belledonne a Chiaia. Infatti, lo scorso gennaio, nel locale ha avuto luogo un’aggressione ai danni di una donna da parte di un uomo e, in tale circostanza, il gestore dell’attività commerciale, oltre a non prestarle soccorso, ha tentato di dissuaderla dal richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

L’aggressore, inoltre, insieme ad altre persone, dopo aver atteso la vittima all’esterno del bar, l’ha nuovamente assalita fino a quando l’intervento di alcuni avventori ha posto fine all’azione violenta.