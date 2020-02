0 Facebook Tragedia a Castellammare di Stabia, Antonio accusa un malore mentre fa footing e muore Cronaca 25 Febbraio 2020 18:09 Di redazione 1'

Stava correndo come faceva ogni mattina ma improvvisamente si è accasciato al suolo ed è morto poco dopo. E’ quanto accaduto ad Antonio Scelzo sul marciapiede di viale Europa a Castellammare di Stabia.

Un improvviso malore se l’è portato via per sempre. La tragedia è avvenuta nella mattinata di lunedì vicino all’hotel Palma. La vittima stava correndo in compagnia di amici, intorno alle 08 si è sentito poco bene e ha voluto stendersi per terra. Immediato l’arrivo dei soccorsi.

Ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, purtroppo non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Arrivati non appena hanno appreso della tragedia i familiari della vittima, tra cui la moglie che quando ha visto il corpo esanime del marito in strada, è scoppiata in un pianto disperato.