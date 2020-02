0 Facebook “Questa non è Napoli!”, la rabbia di Gianni Fiorellino sui social Spiacevole imprevisto per il cantante napoletano: vetri dell'auto in frantumi e zaino personale rubato Cronaca 24 Febbraio 2020 18:43 Di redazione 1'

Una brutta sorpresa ha atteso Gianni Fiorellino al termine di alcuni suoi impegni lavorativi a Castel Volturno (in provincia di Caserta). Il cantante ha trovato i vetri dell’auto rotti e nella vettura non c’era più il suo zaino.

Immediati la rabbia e il post pubblicato su Instagram. È stato proprio attraverso una storia postata sul suo profilo social che il cantante napoletano ha spiegato quello che è successo. La delusione maggiore c’è stata nel notare che il vetro andato in frantumi era quello vicino al seggiolino del figlio.

“Questa non è Napoli, Napoli è tutt’altro. Questi sono gli sciacalli che vivono qui“, queste le parole di sfogo del cantante che ha subito raccolto la solidarietà e l’affetto dei suoi fan. In molti hanno scritto messaggi solidali per lui.