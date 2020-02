0 Facebook Coronavirus, un altro morto in Lombardia: vittime salgono a 7, era paziente dializzato Cronaca 24 Febbraio 2020 20:13 Di redazione 1'

C’è un altro morto in Lombardia per Coronavirus. La notizia è stata data poco fa. Si tratta di un paziente che era sotto dialisi, un uomo di 62 anni originario di Castiglione d’Adda, in provincia di Lodi. Con lui le vittime salgono a 7, tutti pazienti che presentavano già un quadro clinico compromesso.

Nella giornata di ieri le condizioni del paziente sono peggiorate tanto da costringere i sanitari del Sant’Anna a trasferirlo dal reparto di malattie infettive in terapia intensiva nella notte tra venerdì e sabato. Nel corso di questo pomeriggio era stato trasferito in Terapia Intensiva, poi è avvenuto il decesso.

A Brescia, intanto, sono stazionarie le condizioni del primo contagiato ricoverato all’ospedale di Manerbio e originario di Pontevico.