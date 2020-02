0 Facebook Cardito, stop alle lezioni per le scuole del territorio Cardito 24 Febbraio 2020 15:56 Di Antonella Bianco 1'

Scuole chiuse per interventi straordinari di igienizzazione e sanificazione a Cardito. Il sindaco Giuseppe Cirillo ha disposto con un’ordinanza lo stop delle lezioni per le scuole del territorio fino a venerdì 28 febbraio 2020.

La misura preventiva si rende necessaria per garantire agli studenti e a tutto il personale scolastico un ambiente più salubre e sicuro. “Dopo essermi consultato con i dirigenti scolastici ho deciso di mettere in campo una serie di azioni per tutelare la salute dei nostri studenti e prevenire e la diffusione del Coronavirus. Pertanto, si è ritenuto indispensabile ordinare la sospensione delle attività didattiche a scopo meramente cautelativo fino al 28 febbraio e attivare gli interventi di disinfestazione nelle scuole del nostro territorio” queste le parole del sindaco Giuseppe Cirillo.

Il primo cittadino rassicura la cittadinanza che non ci sono problemi di nessun tipo e che la decisione presa è soltanto per fini precauzionali. Ricordiamo ai cittadini di osservare le indicazioni del Ministero della Salute.