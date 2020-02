0 Facebook Rosa Andolfi, disposta l`autopsia per chiarire il motivo del decesso dopo il parto Cronaca 21 Febbraio 2020 08:30 Di redazione 2'

L´autopsia chiarira` le cause che hanno portato alla morte Rosa Andolfi, la giovane mamma di 29 anni morta dopo aver partorito.

La donna era ricoverata all`ospedale Villa Betania di Ponticelli, periferia est di Napoli, dal 17 febbraio scorso. I familiari ed il compagno della 29enne, scossi dal dolore e dallo sconforto, hanno denunciato l`accaduto alle forze dell`ordine con il magistrato di turno della procura di Napoli che ha disposto il sequestro della cartella clinica e l`esame autoptico.

Rosa, già madre di un bambino di 6 anni (nato da una precedente relazione), avrebbe accusato problemi respiratori dopo il parto, avvenuto intorno alle 17 di mercoledì 19 febbraio. Stando alla ricostruzione del direttore sanitario Antonio Sciambra, “il personale dell’Ospedale Evangelico Betania ha fatto tutto il possibile per salvare la vita del neonato e della madre quando si è presentata al ricovero in Ostetricia denunciando già all’anamnesi due patologie congenite differenti e una patologia respiratoria cronica”.

“Per tali motivi – prosegue la nota – è stata sottoposta ad una serie di indagini cliniche e diagnostiche specialistiche fino al giorno 19 allorquando, è stato necessario sottoporre la paziente ad intervento di Taglio Cesareo. Purtroppo poco dopo aver dato alla luce un maschietto di 2.300 grammi in buona salute, la paziente ha presentato problemi respiratori che seppur prontamente fronteggiati in Terapia Intensiva hanno portato all’exitus dopo cinque ore”.

“Siamo scossi dall’accaduto e partecipiamo al dolore dei familiari e siamo in attesa degli accertamenti medico-legali per avere la completa e corretta definizione degli eventi consapevoli di aver agito nel rispetto delle regole mediche e aver fatto tutto il possibile per salvare la vita della mamma e del bambino” conclude la nota dell’ospedale.