Follia in provincia: sgozza la moglie, scappa e poi si toglie la vita: trovato impiccato Salerno 22 Febbraio 2020

Un uomo ha aggredito la moglie, accoltellandola alla gola e poi si è dato alla fuga per togliersi la vita, è stato trovato dopo un’ora e mezza in una zona di campagna, impiccato a un albero. La donna, invece, è stata immediatamente trasportata in ospedale, dove è attualmente ricoverata in gravi condizioni.

La folle violenza è avvenuta nella frazione di Salitto di Olevano sul Tusciano, un piccolo comune in provincia di Salerno. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, 38 anni, prima ha ferito la moglie, 34 anni, alla gola con un coltello e poi, è fuggito per togliersi la vita. La tragedia è avvenuta nella giornata di giovedì poco dopo le 15.00.

L’aggressore è scappato, lasciando la donna in una pozza di sangue. La vittima è stata soccorsa da alcuni vicini che avevano sentito le sue urla. Trasportata d’urgenza all’ospedale di Battipaglia, è stata poi trasferita al Ruggi d’Aragona a Salerno, dove è ricoverata in gravi condizioni. Dopo la denuncia scattata dal pronto soccorso, i carabinieri della compagnia locale si erano attivati per cercare il marito, che hanno poi ritrovato impiccato a un albero in aperta campagna.