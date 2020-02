0 Facebook Trapianto di Ilaria concluso, il cuore è ripartito e batte regolarmente: l’ultimo aggiornamento News 18 Febbraio 2020 19:17 Di redazione 2'

Si è concluso poco dopo le 18.30 l’intervento di trapianto al cuore a cui è stata sottoposta la piccola Ilaria, ragazzina di undici anni di Marcianise che da un anno viveva con un organo artificiale. L’undicenne è entrata questa mattina nella sala operatoria dell’ospedale Monaldi ed è uscita all’incirca dopo 8-9 ore.

La piccola era in attesa da tempo e finalmente è arrivato il cuore. A comunicare l’ultimo aggiornamento, quello grazie al quale tutti hanno tirato un sospiro di sollievo, è stato Antonello Velardi, ex sindaco di Marcianise, che attraverso la sua pagina Facebook, ha comunicato per l’intera giornata l’evolversi dell’operazione. Si legge:

Si è concluso poco prima delle 19 l’intervento di trapianto del cuore di Ilaria Savino, la ragazza undicenne di Marcianise entrata stamattina in sala operatoria al Monaldi. L’operazione si è conclusa, il cuore trapiantato è ripartito: batte regolarmente. La circolazione non è più affidata alla macchina che ha accompagnato Ilaria in quest’ultimo anno.

Una parte dell’equipe è ancora al lavoro in sala operatoria, Ilaria sarà trasferita in terapia intensiva a momenti. Il primario Andrea Petraio è uscito e ha incontrato i genitori, in attesa all’esterno del blocco operatorio. E’ sfinito: la sua è stata una maratona, cominciata 24 ore fa. Sfiniti sono anche i genitori e tutti noi che abbiamo seguito con trepidazione le fasi dell’intervento.