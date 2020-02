0 Facebook La Campania prega per Ilaria, la ragazza di Marcianise è in sala operatoria per il trapianto News 18 Febbraio 2020 10:44 Di Umberto Russo 1'

Oggi è il giorno di Ilaria Savino. È in sala operatoria da questa mattina la ragazza undicenne di Marcianise che vive con il cuore artificiale ma da oggi per lei potrà iniziare una nuova vita dopo un anno di attesa per il trapianto. Tutto è cominciato ieri sera, come racconta su Facebook, Antonello Velardi, ex sindaco di Marcianise quando il papà e la mamma di Ilaria sono stati allertati perché c’era la possibilità di un cuore nuovo.

LEGGI ANCHE: AGGIORNAMENTI DALLA SALA OPERATORIA

Ilaria è ricoverata al Monaldi da ieri sera dove è stata accolta dal dottor Andrea Petraio e dalla sua equipe per poi sottoporsi stamane al delicato intervento che molto probabilmente durerà alcune ore. Non appena è stata pubblicata la notizia sui social immediatamente sono arrivati messaggi d’affetto ai genitori della ragazza di Marcianise.

Ad Ilaria gli auguri di tutta la redazione.

Il post di Antonello Velardi