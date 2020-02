0 Facebook Salvini scatena la ‘faida’ a Napoli, tensioni fuori ad un teatro strapieno Il leader della Lega ha riempito l'Augusteo. All'esterno gruppetti di manifestanti hanno protestato contro l'ex Ministro Politica 18 Febbraio 2020 20:22 Di Andrea Aversa 2'

Un fondale azzurro con il contorno tricolore e al centro la scritta: “Liberiamo la Campania“. Tra ragazzini schierati e con addosso la maglia della Lega, bandierine distribuite al pubblico entusiasta, l’arrivo di Matteo Salvini sul palco del Teatro Augusteo è stato trionfale.

Il leader del Carroccio ha iniziato subito a snocciolare i cavalli di battaglia della propria propaganda. I rifiuti, la sicurezza, i fallimenti delle amministrazioni di sinistra. La volontà di Salvini e le sue ‘truppe’ di portare la Lega ad un record massimo di consensi in Campania è molto forte.

Intanto, però, ancora non sono chiare le idee della coalizione di centrodestra in merito al candidato per la Presidenza della regione. Nel frattempo la figura di Salvini continua a dividere il popolo napoletano. All’esterno del teatro di via Toledo vi era un enorme servizio d’ordine.

Erano attesti cortei di protesta tra antagonisti di sinistra, centri sociali e sardine (che pure hanno dato vita al proprio evento a Scampia) ma la situazione – tranne qualche piccolo gruppo di manifestanti – è stata abbastanza tranquilla.

Qualche tensione c’è stata proprio all’esterno del Teatro Augusteo dove una decina di persone, con uno striscione che aveva la scritta “Salvini spaccia“, hanno manifestato il proprio dissenso contro l’ex Ministro degli Interni. Inevitabile la polemica – molto calda – con i sostenitori del Capitano leghista.

LE REAZIONI ALL’ESTERNO DEL TEATRO –

IL VIDEO DELLA DIRETTA –