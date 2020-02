0 Facebook Lila bacia Nino nell’ultima puntata de L’Amica Geniale, Gaia: “Finalmente un po’ d’amore” Spettacolo 18 Febbraio 2020 13:11 Di redazione 2'

L’ultima puntata de L’Amica Geniale ha avuto un grande colpo di scena, Lila ha baciato Nino Sarratore, il ragazzo di cui da sempre è innamorata Lenù, la sua migliore amica. Una migliore amica che sente di vivere nell’ombra di quella ragazza tanto bella, intelligente e spontanea, a cui tutto sembra riuscire facilmente, ma che in realtà vive una grane sofferenza.

E proprio con Nino, il ragazzo nel cuore di Lenù, Lila riesce a ritrovare un po’ di amore nella sua vita. E’ questo il commento che Gaia Girace ha fatto in un’intervista del collega Gennaro Marco Duello per Fanpage.it. La giovane attrice ha parlato di quel bacio che ha tanto sorpreso il pubblico e che da qualcuno è stato visto anche di mal occhio, poiché inteso quasi come un tradimento nei confronti della migliore amica, sempre tanto leale con lei.

Ma Gaia nell’intervista ha spiegato di essere stata felice di quel bacio: “Direi che è stata una puntata fondamentale, ci sono così tante emozioni. Sono davvero felice per Lila perché finalmente, dopo tante sofferenze, trova l’amore”. E poi ha aggiunto: “Si, Lila ha sofferto molto, quindi ha trovato qualcosa che, almeno temporaneamente, guarisce le sue sofferenze. Per lei, quello è amore”.

Secondo le anticipazioni della quinta e sesta puntata la storia tra Lila e Nino potrebbe continuare o semplicemente creerà un po’ di scompiglio nella vita della giovane.