Le anticipazioni della quarta e quinta puntata de L’Amica Geniale 2, che andranno in onda il prossimo 24 febbraio, prevedono una serie di colpi di scena. La quinta puntata, dal titolo “Il tradimento”, farà vedere cosa accadrà a Ischia dopo la nottata turbolenta in cui Pinuccia ha litigato con Rino e Lila ha confidato a Lenù di essersi baciata con Nino, grande amore di quest’ultima.

Pinuccia deciderà di tornare a Napoli per stare al fianco del marito, mentre Lila che finalmente conosce l’amore, decide di abbandonarsi totalmente alle forti emozioni che la relazione con Nino le trasmette. Lenù, invece, dovrà fare i conti con un segreto più grande di quello confidatole dall’amica e ignorerà totalmente il corteggiamento di Bruno.

Secondo quanto rivelato dalle anticipazioni de L’Amica Geniale, nella sesta puntata dal titolo “La rabbia” vedremo l’allontanamento di Lila ed Elena, che tornate da Ischia non si vedranno per un bel po’. Intanto Elena viene a sapere che Lila ha lasciato la salumeria per andare a lavorare nel negozio di scarpe e quando andrà a trovarla, scoprirà che ha ancora una storia con Nino, cosa che chiaramente non le farà piacere.