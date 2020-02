0 Facebook Napoli, il campo-memoriale a Kobe Bryant diventa virale negli Usa e la Nazionale Italiana di basket arriva in città De Luca: « La visita della Nazionale è un’altra grande occasione per accendere i riflettori sulla struttura e promuoverne la riapertura» News 17 Febbraio 2020 16:10 Di Marta Ricciardi 3'

Cresce l’attesa dei tifosi per l’arrivo della Nazionale di basket Italiana a Napoli, in città per le qualificazioni a Euro 2021.

L’appuntamento è fissato per martedì pomeriggio al campo – memoriale dedicato a Kobe Bryant. La visita della Nazionale cade per altro in un momento significativo per il Parco di Montedonzelli, poichè proprio nello stesso giorno potrebbe decretarsi la sua definitiva riapertura.

L’incontro per decretare la riapertura del parco, in passato vandalizzato e popolato da spacciatori e delinquentelli di quartiere, è tra gli esponenti della V Municipalità ed il Comitato di via dell’Erba, assieme ad alcune associazioni. Il Presidente del Parlamentino del Vomero, Paolo De Luca, ha affermato che « Sarà un sopralluogo per valutare e quantificare i lavori da fare».

Il campo da basket era stato già recuperato in modo spontaneo dal presidente della Venice Basketball League, Nick Ansom, con l’aiuto di un gruppo di amici napoletani. Purtroppo la chiusura del parco, risalente ad un anno e mezzo fa, ha fortemente danneggiato il campo ivi contenuto.

L’apertura in deroga per il “Memorial Kobe”, la festa di sport curata da Ansom e soci, avventuta due settimane fa, ha permesso al playground di Montedonzelli di rivivere.

Da quel giorno infatti, nonostante il parco resti ancora ufficialmente chiuso, tante sono le partite organizzate dai ragazzi del quartiere e molti sono i curiosi accorsi a vedere i murales dedicati al campione da poco scomparso, firmati Jorit e Luca Carnevale (oltre al suo nome scritto a caratteri cubitali sul terreno di gioco).

Massimiliano Tomasetta, esponente del Comitato, ha dichiarato che «L’obiettivo finale è il ripristino di tutto il parco, comprese la pista da pattinaggio e l’area giostrine», procendendo così dagli interventi più urgenti finalizzati alla riapertura del parco in tempi stretti.

Sul progetto di riapertura poi De Luca afferma: «Una volta approvato il piano e reperiti i fondi, si pubblicherà un bando di sponsorizzazione per affidare i lavori a una ditta – e continua – vorrei che la gestione del parco passi al Comitato».

La cifra che occorre per la riapertura del parco dovrebbe ammontare intorno ai 15mila euro, in parte ammortizzati con materiali donati da alcuni imprenditori, il restante dovrebbe essere raggiunto mediante una raccolta fondi, le cui modalità saranno poi esplicitate mediante la pagina Facebook del Comitato.

I tempi di riapertura sarebbero stimati entro maggio. Il Presidente ha avuto il via libera sia dalla Regione che dal Comune ed è entrato in contatto con il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e conclude :« La visita della Nazionale è un’altra grande occasione per accendere i riflettori sulla struttura e promuoverne la riapertura».

La vicenda relativa alla ristrutturazione del playground di Parco Montedonzelli è finita anche all’orecchio della trasmissione di punta dello sport tv americano “Espn” e alla rivista di basket più seguita al mondo“ Slam”, guadagnandosi il “like” del leader dei Lakers (la squadra di Bryant) LeBron James.