Barbara D’Urso si è innervosita non poco durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso si è innervosita non poco con il compagno di Antonella Elia, Pietro Delle Piane. L’uomo ha iniziato una polemica contro la trasmissione della conduttrice napoletana, usando parole che non sono piaciute alla padrona di casa.

La situazione è degenerata quando Pietro ha iniziato ad attaccare anche Vittorio Sgarbi e Morgan, presenti in studio. La conduttrice già l’aveva ammonito, dicendogli: “Guarda Pietro, voglio darti un consiglio: quando vai in una trasmissione televisiva cerca di essere meno arrogante e meno presuntuoso, di non essere cafone e non interrompermi”.

Ma lui, non curante dei consigli della conduttrice, per tutta risposta ha detto una cosa che riguarda la vita privata della D’Urso, criticandola tra le righe: “Tu dici che in la tv è casa tua, ma io a casa tua ci sono stato davvero, quella vera a Via Cortina D’Ampezzo con Daniela”. Parole che hanno innervosito ancora di più Barbara.

Barbara, infatti, non ci ha visto più e praticamente l’ha cacciato dalla trasmissione, spegnendoli anche il microfono: “Sei una persona poco educata, non conosci le basi dell’educazione non solo televisive, ma anche verso una signora. Non è mia abitudine spegnere il microfono. E soprattutto di non permetterti mai più di raccontare dei fatti privati per fare il simpaticone, miei e di mia sorella, perché non hai fatto ridere nessuno. Detto questo lo saluto caramente, com’è? Salutame a soreta“.