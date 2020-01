0 Facebook “Strani rumori e poi il tragico impatto”, le cause dello schianto in elicottero di Kobe Bryant Cronaca 27 Gennaio 2020 16:28 Di Marta Ricciardi 2'

Incredulità e tristezza per la morte di quella che è stata una delle più importanti stelle del mondo del basket Kobe Bryant, e della sua amatissma figlia tredicenne Gianna, la quale, seguendo le orme del padre, si stava dimostrando una delle grandi promesse della pallacanestro femmile.

Da ieri, cioè da quando è trapelata la notizia dell’incidente in elicottero che ha portato alla morte l’ex campione NBA ed altre 8 persone (delle quali le autorità non hanno ancora diffuso ufficialmente i nomi), c’è stata molta confusione e mistero intorno alla dinamica dello schianto.

Nella mattinata di ieri Kobe Bryant era diretto a Thousands Oaks per una partita della figlia Gianna nella “Mamba Cup“, torneo organizzato dalla sua “Mamba Sports Academy” a bordo del suo elicottero privato. Stando ad indiscrezioni, con lui viaggiavano anche John Altobelli, allenatore di baseball. la sua consorte Keri e la figlia Alyssa (a sua volta compagna di squadra di Gianna Bryant) e Christina Mauser, assistant coach di Kobe nella squadra.

La nebbia ieri mattina era però molto fitta a Los Angeles, tanto che persino la polizia locale aveva deciso di tenere a terra i suoi elicotteri. Quello del “Black Mamba” (soprannome col quale si faceva chiamare Bryant), nonostante il maltempo, si era alzato comunque poco dopo le 9:00 a.m. (ora locale), per poi precipitare tre quarti d’ora dopo a Calabasas, a ovest della metropoli.

Stando a quanto dichiarato dallo sceriffo della contea, la causa dello schianto del Sikorsky S-7 bi-turbina del 1991, dovrebbe essere stato causato proprio dal il maltempo e dalla fitta nebbia che rendeva difficile la visibilità nella zona.

I testimoni dell’accaduto, hanno dichiarato che da uno dei motori si sentivano strani rumori. Ci vorranno comunque altri giorni per capire in modo approfondito quali potrebbero essere le reali cause di questo terribile incidente, quello che sembra chiaro è che non dovrebbe essersi trattato di un guasto tecnico, ma la causa principale dovrebbe essere il maltempo.