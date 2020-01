0 Facebook Napoli omaggia Kobe Bryant, il murales di Jorit ricorda il campione del NBA Napoli Città 29 Gennaio 2020 19:56 Di redazione 2'

Jorit ha realizzato un murales per ricordare Kobe Bryant. Da oggi, nel quartiere di Montedonzelli, proprio vicino all’uscita della metropolitana, è apparso un gigantesco murales che raffigura il campione dell’NBA di spalle con indosso la divisa dei LA Lakers.

Un omaggio a Kobe Bryant scomparso in un tragico incidente di elicottero nella giornata di domenica assieme alla figlia e ad altre sette persone. La sua morte ha sconvolto il mondo intero e oggi anche Napoli omaggia la sua memoria. Bryant amava Capri e Diego Armando Maradona, era legatissimo all’Italia, dove la sua scomparsa è stata molto sentita.

Il murales di Jorit non è l’unico ricordo del campione di basket comparso in città. Anche Raffo ha voluto ricordarlo su un muro di Casalnuovo. I due artisti hanno poi condiviso gli scatti delle loro opere sui social, raccogliendo moltissimi like e commenti. Segno che i napoletani hanno apprezzato il loro lavoro e il gesto per ricordare un uomo che ha fatto la storia del basket.

Il post di Jorit

Visualizza questo post su Instagram Commissioned work by @veniceball #KOBE🎨🏀 #Collaboration Napoli-LosAngeles Un post condiviso da Jorit (@jorit) in data: 29 Gen 2020 alle ore 7:49 PST

Il post di Raffo