L'Amica Geniale, parla il bel Marcello Solara: "Succederanno moltissime cose, il mio amore per Lila c'è" Spettacolo 13 Febbraio 2020

L’Amica Geniale – Storia di un nuovo cognome ha avuto fin dalla prima puntata un successo strepitoso e i protagonisti non possono che essere contenti. A parlare questa volta è il bel Elvis Esposito, alias Marcello Solara, che nella fiction è perdutamente innamorato di Lila.

Se nella prima stagione poteva sembrare che tra i due potesse accadere qualcosa, il matrimonio di Lila ha cambiato le carte in tavola. Elvis ha dato qualche anticipazione su questo secondo capitolo in un’intervista per Sologossip.it. Ha spiegato quale sarà il ruolo che avrà il suo personaggio e che fine farà il suo amore per Lila: “Nella seconda stagione succederanno tantissime cose. Sarà una stagione molto dinamica, che giocherà molto sulle emozioni e soprattutto sull’amore. Il ruolo di Marcello sarà più marginale, perchè, sia nella sceneggiatura che nel libro, si racconta altro. Marcello diventa il braccio destro del fratello Michele. Si rassegna al fatto che Lila sia sposata, anche se la porterà per sempre nel cuore“ .

Il suo è un amore forte che, però, per forza di cause maggiori dovrà restare in sordina e a quanto pare per ora non esploderò. Elvis si è detto comunque contento di questa bellissima esperienza fatta alla guida di Salvatore Costanzo, regista della serie, che a detta sua: “È una persona divertente, simpatica e molto disponibile. Sa quello che vuole e come lo vuole. Ci ha dato libertà, si è fidato di noi e noi ci siamo fidati di lui. Questa è una cosa bellissima“.