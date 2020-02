0 Facebook Follia a Caivano, lite tra padre e figlio finisce nel sangue, il genitore prende pistola e gli spara Cronaca 13 Febbraio 2020 13:06 Di redazione 1'

Una discussione tra un padre e un figlio è finita nel sangue a Caivano. E’ accaduto nella giornata di martedì, un uomo di 50 anni stava litigando animatamente con il figlio, un giovane di 30 anni, quando ha preso la pistola è ha iniziato a sparare.

Secondo quanto riportato da Edizione Napoli, la lite è avvenuta in una traversa di Corso Umberto. Il giovane ferito alla gamba è stato trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. I medici l’hanno soccorso e per fortuna non è in pericolo di vita.

Denunciato, invece, il padre per lesioni gravi. Le forze dell’ordine sono sulle sue tracce, poiché l’uomo, subito dopo il litigio e lo sparo, si è dato alla fuga.