Il Cilento piange la scomparsa di Giuseppina Masarone, madre di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica che fu ucciso con nove colpi di pistola il 5 settembre del 2010. Ammazzato perché si batteva in difesa dell’ambiente e del mare, ricchezze della terra in cui era nato e cresciuto e che cercava di amministrare nel migliore dei modi.

Giuseppina è deceduta nella notte tra martedì e mercoledì nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Vallo della Lucania. Conosciuta per essersi battuta sempre in prima fila affinché fosse scoperta la verità sulla morte del figlio, il sindaco pescatore, i cui assassini ancora non sono stati trovati. Giuseppina dalla scomparsa del figlio chiedeva solo che fosse fatta giustizia, purtroppo se n’è andata senza sapere chi abbia ucciso Angelo.

Sono tutt’ora in corso, infatti, le indagini della Procura della Repubblica di Salerno. Giuseppina la ricordano tutti come una donna umile e coraggiosa, una grande donna che nonostante il tremendo lutto vissuto, non si era arresa e reclamava con forza giustizia. La notizia della scomparsa della madre del sindaco pescatore si è diffusa velocemente in tutto il Cilento, in queste ore i rappresentati delle Istituzioni locali stanno esprimendo tutto il loro cordoglio per questa perdita. I funerali si terranno nella giornata di venerdì alle ore 10 presso la chiesa nel porto di Acciaroli.