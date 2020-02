0 Facebook Scena dello stupro in L’amica geniale, Gaia presenta la sua controfigura sui social Spettacolo 12 Febbraio 2020 14:08 Di redazione 2'

Una delle scene che sta facendo più discutere dell’Amica Geniale – Storia di un nuovo cognome è sicuramente quella dello stupro di Lila, compiuto da Stefano Caracci, che dopo averla sposata, ha abusato di lei sessualmente.

E’ stata la parte che più ha sconvolto i telespettatori, ma gli stessi attori che l’hanno dovuta girare. Al termine della puntata, infatti, sono stati moltissimi i commenti che hanno attaccato la scelta del regista di mandare in onda una scena tanto crudele. Già dalla festa di matrimonio e dal ritorno a casa dei neo sposi, si era avvertita la tensione, culminata poi nella violenza sessuale finale. Adesso è Gaia Girace, l’attrice sedicenne che interpreta la bella Lila, a svelare, forse involontariamente, un retroscena sul momento in cui è stata ripresa quella parte.

LEGGI ANCHE: LENU’ SPIEGA COME HA IMPARATO IL NAPOLETANO

LEGGI ANCHE: GAIA SPIEGA COME USERA’ SOLDI DE L’AMICA GENIALE

Gaia, infatti, ha pubblicato un video in cui lei e la sua controfigura camminano in un corridoio con il commento: “Altro che Shining! Ahahah la mia controfigura ed io“, alludendo chiaramente alla scena del capolavoro di Kubrick. Gaia ha così svelato la presenza di una controfigura nel cast, che forse in molti ignoravano. Nel video entrambe sono vestite con una camicia da notte, la stessa che Lila indossava nella scena dello stupro.

Con molta probabilità la scelta di utilizzare nella parte dello stupro una controfigura, è dettata dal fatto che l’attrice principale sia minorenne, motivo per cui non dovrebbe essere coinvolta in scene di nudo. Questo, infatti, è quanto hanno commentato i follower della sedicenne al video su Instagram. Non c’è alcuna conferma da parte della produzione, ma il fatto che la seconda attrice indossi proprio l’abito della scena di violenza, fa desumere che potrebbe aver interpretato quella parte.

Il video pubblicato da Gaia Girace