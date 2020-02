0 Facebook Valentina è stata dimessa, buone notizie per la 20enne malata di tumore A pubblicare l'aggiornamento sulle condizione di salute della giovane di Giugliano, il gruppo Facebook: "Uniamoci per Valentina" Cronaca 12 Febbraio 2020 17:23 Di redazione 2'

Una buona notizia che ha acceso la speranza: Valentina Pecorella, la 20enne affetta da un cancro al cervello, è stata dimessa dall’ospedale. Continuerà le specifiche terapie a casa, tra il calore e l’affetto dei suoi familiari.

A riportarlo, il gruppo Facebook, ‘Uniamoci per Valentina‘: “Valentina è stata dimessa, grazie a Dio. Farà una terapia a casa e domani parlerò con il suo oncologo per procedere e organizzarci con il prossimo ciclo di chemio. Grazie a tutti per l’affetto nei suoi confronti. Grazie a voi che non ci avete mai abbandonati siete speciali“.

Proprio giorni fa la sorella di Valentina, Elena, aveva pubblicato un bellissimo messaggio su Facebook dedicato proprio a Valentina. L’occasione è stata il compleanno di quest’ultima. Parole che si sono rivelate, per fortuna, profetiche.

IL MESSAGGIO DELLA SORELLA ELENA PER IL COMPLEANNO DI VALENTINA –

“Vorrei scriverti talmente di quelle cose che non so da dove iniziare.

Però la cosa importante che voglio dirti è che ti amo davvero tanto, sei sempre stata la piccola peste di casa..la più viziata..la più creativa… starei ore a scrivere quello che sei per me ..ma le parole nn basteranno.

Anche se oggi è il tuo compleanno e nn era previsto di passarlo in ospedale sarà cmq un giorno speciale per te.. te lo prometto!

Sarà un ricordo di una guerriera vittoriosa che nn si è mai fatta mancare le forze

Sei super coraggiosa e pensa che quando finirà tutto avrai questa esperienza nella tua vita che ti farà vedere cose diverse e ti farà essere più forte di come lo sei ora.

Un altro po e finirà tutto amore mio.

Sei speciale Chilly … buon compleanno +20“.

LEGGI ANCHE – L’appello per salvare Valentina