Valentina è di nuovo in ospedale": Giugliano prega per la 19enne malata di tumore Giugliano in Campania 20 Gennaio 2020 Di Antonella Bianco

“Vale è ancora in ospedale e le macchie oramai hanno preso un unico colore, le bruciano”. Così nel gruppo Facebook Uniamoci per Valentina gli utenti vengono aggiornati sulle condizioni della giovane Valentina Pecorella, che lotta contro il male del secolo.

La giovanissima ragazza di 19 anni originaria di Giugliano, aveva forti mal di testa, vomito e nausea quando decise di recarsi in ospedale per alcuni controlli, da lì inizia il suo calvario. A Valentina è stato diagnosticato un glioblastoma multiforme di grado 4 al cervello.

Ha da poco iniziato i cicli di chemioterapia ma dovrà essere operata. Per effettuare questo intervento servono molti soldi perché va fatto in una clinica specializzata in Germania. Purtroppo da allora Valentina è stata ricoverata già due volte in ospedale a causa di alcune macchie che le sono comparse sul corpo, della febbre e dei valori del sangue sballati. “Per ora attendiamo – scrivono i familiari nel gruppo- le analisi del sangue che ci forniscono se tutto questo è un’infezione virale. È molto delicata e dobbiamo stare attenti. Grazie per il pensiero nei suoi confronti. Preghiamo,preghiamo,preghiamo”.