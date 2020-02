0 Facebook Angelica Borrelli, il messaggio ai fan dopo l’intervento: “Grazie a tutti il peggio è passato” La cantante napoletana era stata ricoverata in ospedale la scorsa settimana per un'operazione Spettacolo 12 Febbraio 2020 17:03 Di redazione 1'

È passata circa una settimana da quel post pubblicato su Facebook che aveva fatto preoccupare i fan di Angelica Borrelli: “Buongiorno ragazzi, vi volevo dire che se per un periodo di tempo non mi vedrete attiva sui social e per una questione di salute. Si tratta di un piccolo intervento, quindi non vi preoccupate e fatemi solo in bocca lupo“.

La nota cantante napoletana aveva avvisato attraverso i social gli utenti del web. Un intervento non complesso ma le sue condizioni di salute l’avrebbero allontanata da fari, riflettori e palcoscenici. Poi, ieri, il messaggio – sempre su Facebook – le parole che tutti aspettavano.

IL POST SU FACEBOOK –

“Ciao a tuttiiiiiiii🎼

Dopo questo periodo il peggio è passato finalmente!

Vi volevo ringraziare a tutti per essermi stata vicino, chi con un messaggio, chi con un commento o una telefonata vi voglio ringraziare a tutti veramente di cuore.

GRAZIE GRAZIE GRAZIE“.