Non si sapeva se decidesse di partecipare, ma alla fine Morgan è arrivato a Live Non è la D’Urso. Il cantante tempo fa aveva disertato il salotto televisivo di Barbara D’Urso senza preavviso, ma questa volta ha voluto esserci per dire la sua e spiegare cosa è accaduto con Bugo.

E’ ormai noto l’epilogo della lite avvenuta sul palco del Festival di Sanremo, dove Morgan avrebbe dovuto cantare venerdì sera con Bugo il brano che li vedeva in gara assieme “Sincero“. Tra i due, però, poco prima che dovessero esibirsi c’è stato un litigio. Lo dimostra un video pubblicato dal DietroFestival, in cui si vede Morgan attaccare il partner, alludendo al fatto che il cantante e il suo entourage avessero complottato contro di lui.

Così, alla domanda sul perché abbia deciso all’ultimo minuto di cambiare il testo della canzone, senza avvertire Bugo, che ha infatti lasciato il palco, sipario che ai due cantanti è costata la squalificazione, Morgan ha risposto: “Chi la fa la aspetti. Quella sera della canzone di Endrigo Bugo ha fatto un atto terroristico, non ha rispettato nulla di quello che avevamo preparato. Ha cantato tutto il pezzo e ha fatto una brutta figura. Ha voluto esistere, dal giorno dopo Bugo è esistito grazie a me“.

Morgan, inoltre, sostiene che Bugo e il suo manager gliene avrebbero fatte di tutti i colori: “Loro erano in 17, i miei erano 3 e gli ultimi giorni mi hanno lasciato da solo. Mi hanno levato anche la stanza d’albergo – prosegue Morgan – Si sono posti in maniera molto prepotente e da quando hanno messo piede a Sanremo, grazie a me, hanno cominciato a farmi di tutto. Io sono andato a Sanremo senza contratto, gratis, per fargli un piacere“.

L’ex dei Bluevertigo e il manager di Bugo avrebbero rischiato di finire alle mani, come ha spiegato il cantante: “In precedenza il manager Soave ha provato a picchiarmi in ufficio, ha provato a mettermi le mani addosso“. Quando allora Barbara D’Urso gli ha domandato perché abbia scelto di esibirsi con Bugo, considerate tutte queste vicende passate, l’artista ha risposto: “Ho fatto una caz…. Adesso però Bugo esiste, gli ho fatto un favore“.