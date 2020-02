0 Facebook Lite tra Morgan e Bugo a Sanremo, il video del dietro le quinte spiega l’accaduto Spettacolo 10 Febbraio 2020 13:05 Di redazione 2'

Uno dei colpi di scena di questa settantesima edizione del Festival di Sanremo è stato sicuramente il litigio tra Morgan e Bugo. Il pubblico, inizialmente, ha visto soltanto l’ex dei Bluevertigo cambiare completamente testo, accusando il suo partner di aver organizzato un complotto contro di lui.

Il testo, infatti, recitava una serie di accuse contro Bugo, che ha deciso così di abbandonare il palco e l’epilogo è a noi tutti noto, i due cantanti sono stati squalificati. Adesso è comparso il video del dietro le quinte, pochi minuti prima che i due dovessero esibirsi e già lì si capisce che c’era una forte tensione.

Come si vede dal filmato in allegato (minuto 21.45), è Morgan a partire all’attacco, dicendo: “Cosa vi siete invitati questa sera?“. Alludendo al fatto che Bugo avesse complottato contro di lui e l’avrebbe sfruttato per ottenere notorietà. Questa lite siamo sicuri che continuerà a tenere banco nei programmi televisivi, infatti, c’è chi dice che potrebbe trattarsi di una messinscena. Mai dire mai, nel mondo dello spettacolo tutto è possibile, ma a giudicare dalla reazione di Bugo sul palco dell’Ariston, sembra improbabile che fosse a conoscenza delle intenzioni del suo partner.

