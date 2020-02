0 Facebook Al Bano ospite a Verissimo racconta un brutto ostacolo della sua vita: “Ho avuto problemi serissimi” Spettacolo 10 Febbraio 2020 17:02 Di redazione 2'

Al Bano Carrisi è stato ospite dell’ultima puntata di Verissimo assieme alla figlia Romina. Il cantante, reduce da una splendida partecipazione al Festival di Sanremo, dov’è stato ospite con Romina Power, ha parlato di un problema di salute avuto in passato.

Un retroscena che avrebbe potuto rovinare la sua carriere per sempre e che non tutti conoscono: “Ho avuto problemi serissimi perché avevo un edema alle corde vocali. Grazie alle cure di un medico francese sono riuscito a cantare meglio di prima. Quando ho capito che avrei potuto continuare per me è stato un miracolo“.

Durante l’intervista si è toccato anche l’argomento della figlia Ylenia scomparsa anni fa e mai più ritrovata: “I dolori rafforzano o ti ammazzano. Bisogna sapere convivere con l’altra facciata della vita che è il dolore. Lo sopporti e lo tieni dentro”, queste le paro del cantante pugliese.

Infine, non poteva mancare un ricordo sulla madre, scomparsa da poco, di cui porterà sempre vivo il ricordo: “È stata una donna straordinaria, era impastata di verità. Lei ha sempre dato tutto a tutti e non accettava nell’ultimo periodo di dover essere nelle mani degli altri. Insieme a mio padre, ho avuto due incredibili regali da Dio, sono stati la mia Bibbia umana e quotidiana“.