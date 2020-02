0 Facebook Bugo crolla a Domenica In: “Sono molto turbato, ho tante cose da raccontare su Morgan” Spettacolo 9 Febbraio 2020 14:52 Di Antonella Bianco 1'

“Se vuoi esco ancora…”. Bugo si presenta a Domenica In e, nel confronto con giornalisti e addetti ai lavori, risponde alle domande sulla celeberrima vicenda di cui è stato protagonista con Morgan. “Emotivamente anche ieri ero molto turbato. Faccio fatica a rivivere la vicenda e a parlarne. Conosco Morgan da 17 anni, siamo amici e tra amici si litiga. Le cose da raccontare sarebbero tante, ma non mi va di esagerare”, dice Bugo. Ma perché ha deciso di presentarsi a Sanremo con Morgan? “Avevo una canzone pronta e completa, cantata solo da me. Quando l’ho sentita, mi sono reso conto che mancava qualcosa. Pensavo che la voce di Morgan fosse perfetta. E la canzone, un mio singolo inedito dopo tanti anni, comincia con la sua voce. Non giudico le vicende e il carattere di Morgan, ho iniziato un progetto prendendomi dei rischi”, spiega.