Coronavirus a Roma, nuovo paziente sospetto in Rianimazione allo Spellanzani Cronaca 3 Febbraio 2020

Paura a Roma per un altro caso sospetto di coronavirus. Un uomo di origini europee sarebbe ricoverato all’Istituto Spallanzani in Rianimazione con febbre e sintomi propri di questo virus.

Il personale medico gli ha immediatamente fatto il test per accertare se si tratti o meno di coronavirus, qualora dovesse essere confermata la malattia, sarebbe il terzo caso certo a Roma dopo i due turisti cinesi. Intanto è atterrato questa mattina il volo con a bordo i 56 italiani che sono rientrati da Wuhan, città cinese in quarantena. Dieci avrebbero scelto di restare, mentre un giovane di 20 anni presentava febbre al momento della partenza ed è rimasto in Cina.

Nelle prossime ore dall’Istituto Spellanzani, al centro dell’attenzione mediatica mondiale per aver isolato il virus, arriverà l’esito dei test sul nuovo paziente in Rianimazione.