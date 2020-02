0 Facebook Coronavirus, scoperta rivoluzionaria in Italia: i complimenti della Cina News 2 Febbraio 2020 14:49 Di redazione 1'

La notizia che all’ospedale Spellanzani di Roma è stato isolato per la prima volta il coronavirus ha fatto il giro del mondo in questa domenica mattina. Una scoperta rivoluzionaria che sta ricevendo il plauso da ogni paese.

Anche la Cina si è complimentata con l’Italia e la Sanità nostrana per questo importante risultato, la tv cinese Cgtn in un tweet ha scritto: “L’Italia afferma che il laboratorio del suo istituto nazionale per le malattie infettive ha isolato il #2019nCoV”, un risultato “di grande significato nel fermare il Coronavirus“.

LEGGI ANCHE – Task force in Campania: 400 tra medici e infermieri

LEGGI ANCHE – E’ campano il giovane che ha scoperto l’RNA del Coronavirus

Tutti i politici italiani hanno commentato con enorme soddisfazione la scoperta del team di ricercatori italiani, un passo in avanti per trovare il vaccino che renda immuni dal virus che sta terrorizzando il mondo intero.